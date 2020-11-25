شكرا لقرائتكم خبر 1400 إنذار لإزالة مبان آيلة للسقوط بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن الأمانة ستبدأ في خطوات هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقا للضوابط والتعليمات، نظرا لما تشكله تلك المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين، إضافة إلى ما تسببه من تشوه بصري وبيئي بعد إهمال ملاكها لها.وأكد أن الأمانة دعت مالكي المباني المعنية إلى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي، وإلى المبادرة العاجلة في إزالتها خلال مدة أقصاها نهاية ربيع الآخر الحالي.
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