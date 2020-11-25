برنامج مطور بجامعة جدة يؤهل للابتعاث

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وأوضح المزروعي أن البرنامج يشارك في تقديمه 23 من أعضاء هيئة التدريس عن بعد وباستخدام نظام البلاك بورد، ويستمر لمدة أربعة أسابيع، ويتناول كل أسبوع مناقشة أحد المحاور المهمة التي تعنى بتثقيف المبتعث وتهيئته وتزويده بأنظمة ومراحل الابتعاث ومتطلباته كأهمية المحافظة على الهوية الإسلامية، إلى جانب تمثيل الوطن وكيف يكون المبتعث سفيرا لبلاده.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق عميد الدراسات العليا بجامعة جدة، الدكتور عبدالله المزروعي أمس البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام الجامعي الحالي، وذلك عن بعد، وبحضور 170 معيدا ومحاضرا بمختلف كليات الجامعة.وأوضح المزروعي أن البرنامج يشارك في تقديمه 23 من أعضاء هيئة التدريس عن بعد وباستخدام نظام البلاك بورد، ويستمر لمدة أربعة أسابيع، ويتناول كل أسبوع مناقشة أحد المحاور المهمة التي تعنى بتثقيف المبتعث وتهيئته وتزويده بأنظمة ومراحل الابتعاث ومتطلباته كأهمية المحافظة على الهوية الإسلامية، إلى جانب تمثيل الوطن وكيف يكون المبتعث سفيرا لبلاده.

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