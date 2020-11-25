شكرا لقرائتكم خبر 15 دقيقة لطواف كبار السن وذوي الإعاقة عبر مسارات خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهيلا عليهم لصعوبة حركتهم، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة وتقديرا لهم والتيسير عليهم.

من جانب آخر بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 2853 مستفيدا من دول عدة، منهم 1700 طالب، و1153 زائرا، موزعين على 14 حلقة تعليمية، تنفذ يوميا على 5 فترات -عن بعد-.

وأكد مدير إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بدر المحمادي على مواصلة الإدارة بتعليم القرآن الكريم عن بعد، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة حتى عودة الحلقات إلى نشاطها الطبيعي.

وأضاف «إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عدد من المعلمين وطلاب العلم»، لافتا إلى أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني تجرى من خلال رابط التليجرام، ثم يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.

من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية 250 درسا ومحاضرة، لنحو 15 مدرسا من الأئمة والشيوخ، تنوعت حسب الأحداث لمختلف الفئات، وتناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها، إضافة إلى طرق الحد من انتشار الفيروس والواجب الشرعي تجاه هذه الجائحة.

وبين مدير إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ماجد السعيدي أن التنسيق قائم ومستمر مع الشيوخ لعقد الدروس والمحاضرات، حيث سجل 80 درسا في استوديو المسجد الحرام، وإقامة دورات علمية عن بعد مثل دورة (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح)، وإقامة 4 محاضرات عن الجائحة في العقيدة والنوازل الفقهية.

مساران لكبار السن وذوي الإعاقة: