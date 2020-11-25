السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاءً افتراضياً للجودة



مكة المكرمة ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٢ الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠م واس

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة الجودة وبالتعاون مع المجلس السعودي للجودة اليوم لقاءً افتراضياً عن بُعد تحت عنوان "إيجاد قيمة للعميل" بهدف نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق المعايير في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العلمية.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الأسبوع الوطني الثالث عشر للجودة، حيث تحرص أمانة العاصمة المقدسة من خلال انعقاد هذا اللقاء؛ على نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ورفع كفاءة الإنتاج لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تضمَّن مناقشة لتحديات وحلول استدامة برامج الجودة قدَّمها المهندس عبدالله الدرين، إضافةً إلى مناقشة تحقيق القيمة للمستفيدين بأمانة العاصمة المقدسة وقدَّمها المهندس عبدالله تركستاني، مشيراً إلى مشاركة نُخبة من المختصين في الجودة ومن منسوبي الأمانة؛ للإطلاع على التجارب الميدانية الناجحة في مجالات الجودة وتطبيقاتها الحديثة.

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18:53ت م

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