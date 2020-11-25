السعودية اليوم / المهندس الموكلي نال جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مدير السعودية اليوم لهيئة أو مؤسسة حكومية



الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

نال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وذلك في حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

وجاءت الجائزة نتيجة لتميز المهندس الموكلي في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتخطيط وبناء الإستراتيجيات لتحقيق العديد من الإنجازات خلال مدة قياسية، رغم تحديات إعادة هيكلة خدمات المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وحوكمتها. حيث نجحت الشركة في توحيد قنواتها لتقديم الخدمة من خلال توحيد أنظمة الفوترة من 7 أنظمة إلى نظام موحد في جميع مناطق المملكة ورقمنة الخدمات ليصبح لديها فرع إلكتروني موحد على مستوى المملكة يقدم جميع الخدمات بكفاءة عالية مع توحيد منصات التواصل مع العملاء من خلال مركز اتصال موحد يستقبل طلبات العملاء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على مستوى المملكة، مقارنةً بــ 15 مركز اتصال في عام 2016.

كما عززت الشركة أنظمتها التقنية ورقمنة بنيتها التحتية، إذ تم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي أسهمت في دقة قراءة الفواتير دون تدخل بشري، والاستفادة من خدماتها المتطورة في إرسال

الرسائل التنبيهية بارتفاع الاستهلاك، والإسهام في خفض الهدر المائي.

إضافة إلى تنفيذ الشركة مشروعات تنموية بلغت 789 مشروعًا في جميع مناطق المملكة، أسهمت في زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وخدمة نحو 6 ملايين مستفيد جديد. كما مكّنت تلك الجهود من زيادة كميات المياه الموزعة يوميًا إلى 10.2 ملايين متر مكعب بعد أن كانت 8.7 ملايين فقط، إضافة إلى رفع كميات المعالجة الصحية من 4.1 ملايين متر مكعب يوميًا إلى 5.1 ملايين متر مكعب، مع إغلاق أكثر من 89 مرمى للصرف الصحي غير المعالج، وتحسين جودة المعالجة الثلاثية من 64 % إلى نسبة 82 %.

وتستمر الشركة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية المياه الوطنية في عملية دمج 6 قطاعات متكاملة للمياه من خلال جمع جميع إدارات خدمات المياه في 13 منطقة إدارية، و139 محافظة، وأكثر من 1500 مركز وفق جدول زمني سيكتمل -بإذن الله- بنهاية 2021م.

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18:46ت م

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