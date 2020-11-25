السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالرياض ونزاهة تنظمان ورشة عمل (حماية المال العام)



الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم , ورشة عمل افتراضية بعنوان (حماية المال العام) بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة 120 موظفاّ قيادياً بالفرع والمحافظات التابعة له.

وافتتح الورشة مدير الفرع المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس ، بحضور مدير عام تعزيز النزاهة الدكتور شاكر الصالح.

وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

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17:50ت م

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