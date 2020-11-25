السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الاعلام بالمنطقة



الدمام 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة خالد السديري .

ونوه سموه بالدور المهم والمحوري للإعلام في التنمية، ونقل الرسالة الإيجابية عن المملكة ودورها الريادي في العالم، والتعريف بالمنجزات الحضارية التي تحققت، مؤكداً أهمية مراعاة المهنية، والتطوير المستمر لمنسوبي منظومة الإعلام .

واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع.

فيما نوه السديري بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية ، وتأكيدهما الدائم على أهمية دور الإعلام وتفعيله .

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17:40ت م

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