

مكة المكرمة 10 ربيع الآخر1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا والوفد المرافق له.

وأشاد معالي الرئيس بالدور الذي يقوم به سموه في سبيل الدعوة إلى الله واتباع المنهج الصحيح منهج كتاب الله وسنة نبيه المصطفى –صلى الله عليه وسيلم-، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- في نشر هدايات الدين الإسلامي الحنيف، ومنهج الوسطية والاعتدال، وهو منهج هذه الدولة المباركة -رعاها الله-.

من جهته نوه سمو الأمير بندر بن سلمان بالدور الذي تقوم به الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

17:38ت م

0156





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السديس يستقبل سمو رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.