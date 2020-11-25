شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية:أهمية مراعاة المهنية والتطوير المستمر لمنسوبي الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام فرع وزارة الإعلام خالد السديري.

وأكد سموه الدور الهام والمحوري للاعلام في التنمية، ونقل الرسالة الايجابية عن المملكة ودورها الريادي في العالم، والتعريف بالمنجزات الحضارية التي تحققت، مؤكداً على أهمية مراعاة المهنية، والتطوير المستمر لمنسوبي منظومة الإعلام.

واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع، متمنياً سموه لهم التوفيق.

من جهته قدم السديري شكره لسمو امير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل لأعمال الفرع، وتأكيدهما الدائم على اهمية دور الاعلام وتفعيله في المنطقة.