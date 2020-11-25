شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. "التحالف" يدمر زورقا حوثيا مفخخا جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن التحالف الدولي لدعم الشريعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورق مفخخ واحباط عمل ارهابي يستهدف الملاحه الدوليه بحنوب البحر الاحمر. وقال متحدث التحالف ان اضرارا طفيفه بسفينه تجاريه جراء شظايا المحاولة الإرهابيه للزورق المفخخ. مؤكدا ان الأعمال العدائيه والارهابية للمليشيا بدعم ايراني تهدد خطوط الملاحه والتجاره العالميه.

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