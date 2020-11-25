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2020-11-25 التقاعد تعلن إيداع المعاشات و4 طرق للتأكد من وصول المبلغ متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مؤسسة التقاعد إيداع المعاشات التقاعدية، اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر. يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقًا لموعد الصرف المحدد. وأوضحت التقاعد أنه يمكن التأكد من إيداع المعاشات عبر الخطوات التالية: التأكد من الحساب لدى البنك.

الاتصال على مركز الاتصال: 8001248889 / 920014000

الاستفسار عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة.

خدمة المحادثة الفورية.



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