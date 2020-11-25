شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين سرقا أكثر من 130 ألف ريال من أحد منازل تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-25 القبض على مواطنين سرقا أكثر من 130 ألف ريال من أحد منازل تبوك جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على مواطنين اثنين إثر تورطهما بسرقة أحد المنازل. وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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