شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة والمياه والزراعة»: إزالة الشجرة المعمرة بجازان مرفوض.. وعقوبات للمخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن المتعدي على الشجرة المعمرة «الضبر» في منطقة جازان هي شركة قامت بإزالة الشجرة بطريقة غير نظامية دون الرجوع للوزارة المعنية بهذا الأمر بغرض تنفيذ خدمات في الموقع.

وأضافت «البيئة والمياه والزراعة» أن العمل جار على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب وأن هذا الفعل غير مقبول أبداً.

وأكدت «البيئة والمياه والزراعة» أنها كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب، مضيفة أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين، حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، داعيةً إلى التعاون من خلال الامتناع عن قطع الأشجار وعدم استخدام الحطب والفحم المحلي واستخدام البدائل المتاحة عوضاً عنها، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.