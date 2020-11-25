شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 326 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 326 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 476 حالة تعافٍ إضافية، و14 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 356067 حالة، من بينها 5455 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 724 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 344787 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5825 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.