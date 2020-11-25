شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة سلطان»: مصادرة 611 كجم من الدجاج والأغذية الفاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جالت بلدية مدينة سلطان الفرعية ممثلةً في الفرق الرقابية الصحية ميدانيا على المنشآت التي تتعلق بالغذاء ومنها المطاعم والبوفيهات والأسواق التجارية، إذ رصدت الفرق الرقابية مُخالفات صحية وبلدية ووقائية متنوعة، وكميات من الدجاج الفاسد، وكذلك كميات مُعادة إلى التجميد بعد تسييحها، إذ يبدو عليها مظاهر التلف، إلى جانب ضبط كميات من الأغذية الفاسدة تُقدر بنحو 611 كجم جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب سوء التخزين والحفظ والأدوات المستخدمة، إلى جانب ضبط عمالة بدون إثبات الشهادات الصحية، وكذلك عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وفي ضوء ذلك، طبقت الفرق الرقابية لائحة العقوبات النظامية على المُخالفين، وأغلقت عددا من المنشآت.

يذكر أن الأمانة تعمل على الاهتمام بكل ما يُقدم للمستهلك، وأن تكون المنشآت ملتزمةً بالأنظمة المُتبعة لتقديم غذاء صحي وسليم، مطالبةً الجميع بالتواصل على 940 لرفع البلاغات والملاحظات في مثل هذه الحالات وغيرها، مؤكدةً أن الفرق الرقابية التابعة للبلديات لن تتهاون مع من يخُالف الاشتراطات الصحية والنظامية لهذه الأنشطة.