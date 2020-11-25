شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب ظهر بزي شعبي يحمل علم " قمة العشرين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهرت صور متداولة، شاب يرتدي الزي الشعبي السعودي، وهو ممتطياً جواده، وذلك بعد ظهوره في إعلان قمة العشرين التي عقدت مؤخراً.

وقال عبدالعزيزيز الزميلي "مودل شعبي وتراثي" لقناة " العربية " : "منذ عشرة أعوام وأنا أهوى ارتداء الزي الشعبي القديم، تجسيداً لتراث المملكة، حيث يتكون من المجلد والعقال والبندق، وهي من أبرز السمات التي تمثل الزي القديم".

وأضاف : "شاركت مؤخراً في عمل بمناسبة قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الرياض، حيث جسدت شخصية الخيال بالزي الشعبي، وكان عبارة عن خيل وخيال يرتدي الزي العربي القديم، وقمنا بإخراج فيديو لا يتجاوز الـ ٣٧ ثانية وتم التصوير في منطقة تبوك"

وأضاف الشاب: "كان فريق العمل مشجعا وطموحا، وتم التنفيذ حباً في وطننا وفرحة بتنظيم قمة العشرين في بلادنا".