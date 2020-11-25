شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 50 ألف ريال بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة على أن نظام الحماية يُعزز من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن نظام الحماية يقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

وأوضحت أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به.

وأضافت أن العقوبات تتضمن السجن مدة لاتقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة مرة أخرى.