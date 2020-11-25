شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 476 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 344,787 حالة، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5825 حالة.