شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار بيئي يروي كيف أنقذ نفسه من هجوم شرس لقردة البابون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مستشار بيئي في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، كيف تمكن من إنقاذ نفسه من هجوم شرس لقردة البابون أثناء وجوده في إحدى المرتفعات الجبلية.

وذكر أن هذا النوع من القردة ليس خطير إلا أنه سلوكه يصبح عدائي إذا تفاجئ بوجود شخص ما في أماكن الراحة، لافتا إلى أنه تعرض للهجوم أثناء قيامه بمهام المراقبة.

وأضاف أنه ثبت بعض الأجهزة اللاسلكية على بعض القرود، وتتبعها إلى منطقة الراحة، لافتا إلى أن بعض القرود الصغيرة انتبهت له، وصرخت، مما أسفر عن تجمع القرود الكبيرة حوله، مضيفا أنه تمكن من النجاه بفضل حيلة بسيطة، حيث تظاهر بأنه يتناول بهدوء أوراق خضراء، وبعدها أدركت القرود أنه لا يشكل خطر عليهم، وبدأت في الابتعاد عنه.