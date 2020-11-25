شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالكويت توضح آلية لقاء السفير للمواطنين الراغبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت سفارة المملكة في الكويت اليوم الأربعاء تحديد موعد اسبوعي للقاء سمو السفير الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ، للتواصل مع المواطنين وتسهيل طلباتهم ، وذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع .
ودعت السفارة المواطنين هناك لحجز موعد اللقاء عن طريق (رسائل الواتساب فقط) على الرقم 50851111 ،وذلك كآلية معتمدة نظراً للظروف الصحية الراهنة .
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