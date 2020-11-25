أخبار السعودية اليوم.. تحديد مصير العملات السعودية بعد إقرار نظام البنك المركزي.. و«مقاتلات حربية أمريكية» تتجه إلى الخليج والشرق الأوسط

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية، وإلى التفاصيل:

رسميًّا.. تحديد مصير «العملات السعودية» بعد إقرار نظام البنك المركزي

تضمَّن نظام البنك المركزي السعودي أن تستمر الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمی «مؤسسة النقد العربي السعودي»، في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية، كما تضمن النظام تأكيد أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

9 مهام وصلاحيات للبنك المركزي السعودي بعد تعديل مسمى مؤسسة النقد

أكد نظام البنك المركزي السعودي أن البنك هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقته بالحكومة وبالجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقًا للنظام، تضمنت مهام البنك المركزي وصلاحياته (وضع وإدارة السياسة النقدية، وإصدار النقد، ومصرف الحكومة، وإدارة احتياطات النقد الأجنبي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية).

«الجوازات السعودية» تجدد التنويه بآلية تجديد هوية مقيم وتمديد التأشيرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.

جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرَّد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بالصور.. قائد مركبة يوثِّق مخالفته على مواقع التواصل.. و«مرور الطائف» يتدخل

تمكَّن رجال مرور منطقة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، توثق مخالفته وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه سيُحال قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

قاذفات طويلة المدى ومقاتلات حربية أمريكية تتجه إلى الخليج والشرق الأوسط

أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر إرسال قاذفات طويلة المدى، ومقاتلات حربية إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، في آخر إظهار للقوة له أمام إيران قبيل مغادرته البيت الأبيض بعد أسابيع قليلة.

وقررت الإدارة الأمريكية إرسال قوة جوية ضخمة إلى منطقة الخليج، في مقدمتها قاذفات «بي-52 إتش» الاستراتيجية البعيدة المدى، التي تحركت مسافة 7 آلاف ميل من قاعدة «مينوت» الجوية في نورث داكوتا، السبت الماضي.

أعلن الغرامة المالية.. الأمن البيئي: 4 «احتياطات» عند إشعال النار بالمتنزهات

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات، مشيرةً إلى العقوبات التي يتم اتخاذها عند مخالفة تلك الاحتياطات.

وقال الحساب الرسمي للأمن البيئي على موقع «تويتر» إن إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء بالنباتي؛ يعد مخالفة.

جامعة الملك عبدالعزيز تؤجل الاختبارات الحضورية غدًا.. وتوضح السبب

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًّا غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

يأتي هذا بناءً على توجيه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، ونظرًا لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

تغيير المهن في التأشيرات.. وزارة «الموارد البشرية» تحسم الجدل

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بخصوص تغيير المهن في التأشيرات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي عامل اسم تأشيرته (عامل معماري) أبغي أغيره إلى (عامل في كوفي شوب).. مسموح؟ وكم الرسوم؟».

«تنبيهات الأرصاد»: 4 مناطق تتعرض لأتربة.. وأمطار مرتقبة ليلًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر) أن الحالة تشمل الدوادمي – الزلفي – السليل – الغاط – المجمعة – عفيف – وادي الدواسر، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة السابعة مساءً.

الطقس في السعودية.. «الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار على 3 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن أحوال الطقس في منطقة مكة المكرمة، تضمن سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر)، أن الحالة تشمل محافظات (الطائف – العاصمة المقدسة – الكامل – أضم – ميسان – الجموم) مشيرةً إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الـ11 مساءً.

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