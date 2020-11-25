حددت الثلاثاء من كل أسبوع..
أفادت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة سفير المملكة، وذلك نظرًا للظروف الصحية الراهنة وانتشار فيروس كورونا.
وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية على موقع «تويتر»: «تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا للقاء سمو السفير».
وأضاف: «ونظرًا للظروف الصحية الراهنة، فقد تم اعتماد آلية طلب موعد لحضور اللقاء عن طريق (رسائل الواتساب فقط) على الرقم 50851111».
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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من السفارة السعودية بالكويت بخصوص مقابلة السفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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