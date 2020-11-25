تورط 3 أشخاص في انتحال صفة رجال أمن وسرقة أموال ومصوغات ذهبية

شرطة الرياض: أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع
ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص لتورطهم في انتحال صفة رجال أمن، وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108,000) ريال.
وصَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها؛ أسفرت –بفضل الله– عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم في انتحال صفة رجال أمن ودخول منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108,000) ريال.
وأشار إلى أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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