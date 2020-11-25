«البيئة» تعلق على إزالة شجرة «الضبر» المعمرة بجازان: دون علم الوزارة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المتعدي على الشجرة المعمرة «الضبر»، في منطقة جازان، التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي شركة غير نظامية أزالت الشجرة بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع ارتفاعًا كبيرًا ورادعًا لكل العابثين بالبيئة؛ حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مشددًا على أن هذا الفعل غير مقبول، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.

وبيَّن أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية، مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.

وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافةً، داعيًا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار. مؤكدًا أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضًا عنها، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.

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