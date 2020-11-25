شروط أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط الاستفادة من خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكِّن ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، الذين تم تقييم إعاقتهم؛ من تقديم طلب خلال فترة التسجيل للحصول على إشعار قبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية حسب الشروط والضوابط.

الضوابط والشروط

وبيَّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط اللازمة للقبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة، وتتمثل في:

– أن تكون درجة ذكاء المستفيد 55 درجة أو أقل.

– أن يكون المستفيد شديد الإعاقة أو متوسطها أو مزدوجها أو متعددها ممن يعانون من إعاقة ذهنية.

– أن يكون المستفيد خاليًا من الأمراض السارية أو المعدية.

– ألا يعاني المستفيد من الاضطرابات النفسية أو سلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.

– أن يكون عمر المستفيد المستهدف في خدمة إصدار إشعار أهلية القبول بمراكز الرعاية بين سنتين إلى 45 سنة

– أن يكون المستفيد مسجلًا في نظام الرعاية.

– أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري المفعول.

– ألا تكون إعاقة المستفيد من الإعاقات المانعة للرعاية الأهلية النهارية.

– ألا يكون لدى المستفيد أجهزة متصلة.

– ألا يكون المستفيد ملحقًا بإحدى الخدمات الإيوائية مثل (التأهيل الاجتماعي، التأهيل المهني، دور رعاية المسنين، دور رعاية الأيتام، دور رعاية الفتيات، دور الملاحظة الاجتماعية للأحداث).

– ألا يكون المستفيد ملحقًا بمراكز الرعاية النهارية الحكومية.

– ألا يكون المستفيد ملحقًا ببرامج الدمج في وزارة التعليم.

– ألا يكون المستفيد موظفًا حكوميًّا أو موظفًا في القطاع الخاص

– أن يُقدَّم طلب إصدار الإشعار خلال فترة التقديم.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن خطوات تنفيذ الاستفادة من الخدمة هي:

– تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

– يختار المستخدم خدمة «التقديم على إشعارات أهلية/القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

– تعبئة البيانات المطلوبة بالكامل (والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب. يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة «طلباتي».

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