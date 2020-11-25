وزارة التجارة السعودية الأفضل عربيًّا.. ومحمد بن راشد يهنئ خادم الحرمين

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بعد فوز وزارة التجارة بأفضل وزارة عربية.

وقال محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5.000 مشاركة حكومية عربية.. رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية».

بينما رد الحساب الرسمي لوزارة التجارة قائلًا: «وزارة التجارة تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية».

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين يشكر قادة دول العشرين خلال اجتماع مجلس الوزراء بنيوم