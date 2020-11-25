يتم التنبيه قبل انتهاء تاريخ الصلاحية..

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدمات الجوازات، وذلك عبر تطبيق «أبشر» للخدمات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» الخطوات والتي جاءت كالآتي: - تسجيل الدخول عبر التطبيق. - اختيار أيقونة معلوماتي. - اختيار أيقونة الخط الذهبي. - تحديد نوع التقويم «هجري - ميلادي». - اختيار تصنيف الخدمة «أنا والعائلة – المركبات – العمالة المنزلية – المخالفات المرورية». - اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها. - تظهر عبارة «أضف إلى التقويم» ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب. - الضغط على أيقونة إضافة. اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية» تجدد التنويه بآلية تجديد هوية مقيم وتمديد التأشيرة «الجوازات السعودية»: 12 تنبيهًا مهمًا بخصوص وثائق السفر

كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل إشعارات «الجوازات السعودية».. «أبشر» تحدد 8 خطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.