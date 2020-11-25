جامعة الملك عبدالعزيز تؤجل الاختبارات الحضورية غدًا.. وتوضح السبب

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًّا غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

يأتي هذا بناءً على توجيه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ونظرًا لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وتقرر عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر ويوم الخميس ٢٦ نوفمبر.

في المقابل، يستمر وجود من يطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بُعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية.