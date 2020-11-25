كورونا السعودية.. شرائح الغرامات المالية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

جدد مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، التابع لوزارة الإعلام، التذكير بالعقوبات المالية المستحقة لمخالفة نظام الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

ونشر مركز التواصل الحكومي، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» جاء فيها «توصيات وقائية يجب التقيد بها، وعقوبات لتعزيز الحماية، ولمنع تفشي فيروس كورونا».

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وأوضح مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أن يجب على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة والوافدين اتباع الإجراءات الاحترازية، للحماية والوقاية من الإصابة بعدوى جائحة كوفيد-19 ولعدم التعرض للعقوبات المستوجبة عند مخالفة النظام وهي كالتالي:

1000 ريال - عدم لبس الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي

5000 ريال - تجاوز الأعداد داخل أو خارج المحل التجاري

10000 ريال - مخالفة التجمع العائلي لأكثر من 50 شخصًا في حيز مكاني واحد بنفس الوقت

10000 ريال - عدم توفير المطهرات والمعقمات اللازمة أو عند مخالفة عدم قياس درجات الحرارة عند ارتياد الأماكن العامة

15000 ريال - التجمع غير العائلي لأكثر من 50 شخصًا في حيز مكاني واحد بنفس الوقت

50000 ريال - عقوبة مخالفة تجمع فئة العمالة لأكثر من 5 أشخاص في حيز مكاني واحد بنفس الوقت

كما حثّ مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، للتقيد بالتوصيات الضرورية وإجراءات السلامة التي دعت لها وزارة الصحة والتي تتمثل في التالي:

- ترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين

- تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية

- تجنب المصافحة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية

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