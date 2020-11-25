أمانة جدة لـ«دوت الخليج»: صاحب مشروع السفينة رفض تنفيذ الاشتراطات

بعد مضي أكثر من 17 عاما على مشروع «السفينة» الشهير في جدة، أعلنت أمانة المحافظة، اليوم الأربعاء، بدء إزالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز. وأوضحت الأمانة أن عملية الإزالة جاءت بسبب عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

وقد عمل المشروع بشكل تجريبي خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تم إيقافه، وأتخذ القرار اليوم بإزالته.

وحول الأسباب التي أدت إلى إزالة مبنى السفينة الشهير، الذي يقع في طريق الملك بجدة، تواصلت «دوت الخليج» مع متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، الذي وضح أنه تم الاتفاق مع المالك على عدة اشتراطات خاصة ولم يلتزم بها. كما أنه أخلّ بالتعهدات التي أُخذت عليه، وعليه تمت عملية الإزالة.

وأثار الخبر جدلا بين المعلقين عليه في حساب الأمانة بموقع «تويتر»، الذين أكد بعضهم أنه كان يعتقد أن المشروع عبارة عن معلم حضاري، بينما أكد آخرون أنه كان يجب أن يزال المبنى منذ فترة طويلة ما دامت هناك مخالفات نظامية في عملية بنائه، مستفسرين عن الأسباب التي جعلت أمانة جدة تنتظر كل هذا الوقت لإزالته.