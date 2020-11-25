السعودية اليوم / أمانة الأحساء توجه 1400 إنذار لإزالة مبانيَ آيلة للسقوط



الأحساء 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

وجهت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية وسط الهفوف التاريخي , إنذارات بالإزالة لـ 1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة، آخذة في الحسبان القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، انطلاقاً من مرتكزات الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة ستبدأ في خطوات هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقاً للضوابط والتعليمات، نظراً لما تُشكله تلك المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين، إضافة إلى ما تسببه من تشوه بصري وبيئي بعد إهمال ملاكها لها.

وأكد أن الأمانة دعت مالكي المباني المعنية إلى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي، وإلى المبادرة العاجلة في إزالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر الحالي.

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16:34ت م

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