السعودية اليوم / شرطة تبوك : القبض على مواطنين اثنين إثر تورطهما بسرقة أحد المنازل



تبوك 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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16:16ت م

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