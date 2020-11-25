السعودية اليوم / الألكسو تصدر دراسة حول العناصر الضرورية لوضع إستراتيجية عربية لمكافحة التطرّف العنيف



تونس 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم دراسة علميّة "حول العناصر الضرورية والملامح الأساسية لوضع إستراتيجية عربية لمكافحة التطرّف العنيف والفكر المتشدّد" .

وعدّت الدراسة أنّ من أبرز أسباب استشراء ظاهرة التطرّف العنيف -التي تعمل الجماعات والتنظيمات المتطرّفة على استغلالها في استقطاب الأفراد واستدراجهم إلى مخطّطاتها- قضايا البطالة والفقر والتهميش والتمييز، والتفكّك الأسري والاجتماعي، وتراجع نوعية التعليم والعجز عن الاستثمار في المستقبل.

واقترحت الدراسة وضع مقاربة شاملة جوهرها التمكين للشباب فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا، وتعزيز حقوق الإنسان، وتفعيل دور المؤسّسات التعليمية والتكوينية والتثقيفية.

وتندرج هذه الدراسة ضمن مجهودات المنظّمة ورؤيتها في انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة تبدأ بتقصّي أسبابها وأبعادها الفكرية والاقتصادية والتربوية والثقافية وتنتهي إلى تقديم حلول جذرية ومستدامة ضمن إطار إستراتيجية عربية تهدف إلى ضمان السلامة والأمن للجميع، وتعزيز قِيم التعايش والتحاور والتآزر ونبذ العنف والإقصاء والتهميش والتصدّي للتطرّف العنيف والتوقّي منه وتحقيق التنمية العادلة للجميع.

// انتهى //

15:43ت م

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