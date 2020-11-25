الارشيف / اخبار السعوديه

ورشة عمل للإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن في مركز الفرشة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم ورشة عمل للإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن في مركز الفرشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-25

ورشة عمل للإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن في مركز الفرشة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - سراة عبيدة

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان الإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن العضوي وذلك بمزرعة علي الحياني بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة بحضور عدد من ممثلي الإدارات الحكومية والمزارعين بمحافظة السراة.

وشمل برنامج الورشة على العديد من الأسس في وقاية المزروعات وآلية التحول للزراعة العضوية وعمليات الخدمة الزراعية لأشجار الفاكهة والبن العضوي والمكافحة الحيوية لأشجار الفاكهة والبن العضوي والدعم المباشر للمزارع العضوية وتحت العضوي.

واستمع الحضور لبرنامج الورشة وقبل النهاية تم طرح بعض النقاش على ممثل الفرع حول الزراعة التي تعتبر هي المصدر الأساسي لغذاء الشعوب وكيفية المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض وتطويرها.

 

A1DC13CA EE5F 4412 8ADE A862F2900EBA EFAAEE2C D197 4A0A A7D8 D6922923837A 5579F51D 3AA2 4EE7 BD0F A8C9920EE6F4 1A17EC2B B5EA 451F B964 03DB06F4C6DE

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل للإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن في مركز الفرشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا