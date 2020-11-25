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تقييم الحوادث: التحالف استهدف هدفًا مشروعًا لمبنى عسكري لـ الحوثي في حجة
المبنى استخدمته الميليشيا كمركز للقيادة والاتصال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن استهدف هدفًا مشروعًا لمبنى عسكري لميليشيا الحوثي في حجة.
وأضاف فريق تقييم الحوادث في اليمن بحسب الإخبارية، أن الميليشيا الحوثية حولت المبنى في حجة لاستخدامات عسكرية.
وتابع أن المبنى العسكري استخدمه الحوثيون كمركز للقيادة والاتصال.
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