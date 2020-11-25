أمير تبوك يستقبل الصيدلانية خالدة بعد دراسة نجاح السيطرة على كورونا

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، والتي شاركت في دراسة مؤخرًا سلطت الضوء على أهم الإجراءات والاحترازات التي قامت بها المملكة ومدى تأثيرها على مرضى كوفيد 19، ونشرت الدراسة كبحث في المجلة السعودية للصيدلة بعد تحكيمها، حيث لاقت انتشارًا واسعًا استفادت منه أكثر من 10 أبحاث نشرت فيما بعد.

وأثنى أمير تبوك في مستهل اللقاء على جهود الصيدلانية خالدة وما قدمته وزملاؤها في البحث العلمي الذي لاقى صدىً عالميًا يسجل باسم الوطن، كما يعد امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم.

وقال أمير تبوك: نهنئك وقيادتك والوطن فخور بك منوهًا بأهمية المبادرات المتعددة والتي تميز أبناء هذه البلاد.

وعبرت الصيدلانية العنزي عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال ولرعايته ودعمه وحرصه على تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة.

وحضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

