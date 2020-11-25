محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحوثيون استخدموه كمركز للقيادة والاتصال.. والتحالف يؤكد التزامه بقواعد الاشتباك أكد فريق تقييم الحوادث في #اليمن اليوم أن التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة، كاشفاً أن المليشيا الحوثية حولت المبنى في حجة لاستخدامات عسكرية. ووفق "الإخبارية" قال الفريق: المبنى العسكري استخدمه الحوثيون كمركز للقيادة والاتصال، والتحالف يؤكد التزامه بقواعد الاشتباك الدولي. 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 03:56 PM قال: الحوثيون استخدموه كمركز للقيادة والاتصال.. والتحالف يؤكد التزامه بقواعد الاشتباك فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة أكد فريق تقييم الحوادث في #اليمن اليوم أن التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة، كاشفاً أن المليشيا الحوثية حولت المبنى في حجة لاستخدامات عسكرية. ووفق "الإخبارية" قال الفريق: المبنى العسكري استخدمه الحوثيون كمركز للقيادة والاتصال، والتحالف يؤكد التزامه بقواعد الاشتباك الدولي. الكلمات المفتاحية ، فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة ،

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