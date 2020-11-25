شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكشف لـ "اليوم" أسباب إزالة مبنى سفينة جدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ "اليوم " أن الأمانة شرعت صباح الأربعاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية في إزالة مبنى السفينة التجاري على طريق الملك عبدالعزيز على نفقة المالك وذلك بسبب مخالفة تعهدات أمنية ووعدم الالتزام بالأنظمة.

وتأتي الإزالة عقب صدور التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المبنى ولمنع أي تجاوزات على الأنظمة والتعليمات.

ورصدت عدسة " اليوم " التواجد الامني المكثف في الموقع خلال إزالة المبنى ، والجدير بالذكر أن مبنى السفينة التجاري الواقع في مكان مميز في النهاية الغربية لشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تقاطع شارع الملك عبدالعزيز تم إنشاؤه منذ ما يقارب العقدين في حين فشل المبنى في أن يصبح موقع سياحي جذاب مميز يتناسب مع فكرة المشروع وموقعه.