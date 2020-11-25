شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم" : الحالة المطرية تبدأ في "مكة" اليوم وتنتقل لـ "الشرقية" غداً والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة التوقعات في المركزالوطني للأرصاد حمزة كومي، في لقاء خاص لـ"اليوم"، بأن الحالة المطرية المتوقعة ستبدأ من اليوم الأربعاء على منطقة مكة المكرمة خاصة محافظة جدة والطائف حتى صباح يوم الخميس ، ثم ستتجه بحول الله إلى الجهة الجنوبية على الليث والقنفذة و الأجزاء الشرقية منها بالإضافة لمنطقة عسير وجازان، بعد ذلك ستبدأ الحالة بالانتقال تدريجيًا مساء يوم الخميس إلى منطقة الرياض ومنطقة القصيم ثم شمال المنطقة الشرقية بالإضافة لمنطقة حائل وتستمر حتى صباح يوم الجمعة . وأضاف كومي بأن فرص هطول الأمطار مستمرة خلال الأسابيع القادمة وسيتم التنبيه عنها بشكل مستمر وبتقارير مفصلة.

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