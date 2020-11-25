كيفية التقديم في برنامج التطبيق العملي لـ ديوان المظالم عبر منصة خبير

أعلن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية عن بدء التقديم عبر منصة خبير الإلكترونية للتدريب التعاوني التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات في برنامج التطبيق العملي في المحاكم والإدارات التابع له، لعدد من التخصصات الأكاديمية إمكانية القبول في برامج التدريب، استكمالاً للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، من خلال تلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات وطلاب معهد الإدارة العامة، مع العلم أن التقديم على فرص التدريب إلكترونيًا فقط.

التقديم في تطبيق ديوان المظالم العملي

يمكن للطلاب تقديم البيانات الشخصية والدراسية، واختيار المدينة المناسب لكل طالب من أجل التدريب فيها حسب التخصص، والفترة المتاحة للتدريب، وذلك عبر الدخول على: منصة خبير الإلكترونية، يلي ذلك تسجيل البيانات الشخصية، مع العلم أن الطالب يمكنه الاستغناء عن الطريقة التقليدية في مخاطبة الديوان، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على الطالب والطالبة فيما يتعلق بأداء المتطلبات الجامعية أو التعليمية من خلال التدريب العملي والتطبيقي.

خطة منصة خبير الإستراتيجية

جدير بالذكر أن منصة خبير الإلكترونية، تسعى لتطبيق خطتها الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، من أجل تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية والمحاكم في المملكة، لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريك فاعل في التنمية المعرفية والعلمية إلى جانب مؤسسات التعليم.