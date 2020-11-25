رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الجديدة للجنسين والتخصصات…

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، رسميًا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء، تحت بند سلم رواتب الموظفين العام الإدارية من المرتبة الخامسة وحتى التاسعة، من أجل الالتحاق بها للعمل بفروع الوزارة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، لافتة إلى أن التسجيل إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة، شريطة توافر الشروط والتخصصات ورفع المرفقات المطلوبة من المتقدمين، على أن يتم الإعلان عن النتائج لاحقًا عبر الموقع ذاته.
وظائف وزارة الحج والعمرة
|وظائف الرجال
|وظائف النساء
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التخصصات المطلوبة للوظائف
- خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
- خريجي الدرجة الجامعية درجة البكالوريوس والماجستير.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
- توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- أسبقية الاختبار القدرة المعرفية (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.
الشروط المطلوبة ورابط التقديم
تتطلب تلك الوظائف مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغي الترشيح مباشرة، ويُشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان إحدى اللغات التالية: (أردو- تركي- فارسي- أوزباكستاني)، مع العلم أن التقديم متاح الآن عبر: بوابة التوظيف جدارة، بدءًا من تاريخ 13/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر حتى تاريخ 17/ 4/ 1442هـ.