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2020-11-25 اليمن: اعتداء جدة يعكس مدى ارتباط الحوثي الوثيق بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة متابعات الخليج 365 - واس أدانت اليمن الاعتداء الإرهابي لمليشيا الحوثي الذي استهدف بمقذوف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الأحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيا بالانخراط في عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الاجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة.



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