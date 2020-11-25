- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البحرين تدين اعتداء جدة: تهديد وخطر جسيم على الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البحرين تدين اعتداء جدة: تهديد وخطر جسيم على الاقتصاد العالمي
أيدت بشكل مطلق كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لضمان سلامة أراضيها
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي.
وأعربت عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين اعتداء جدة: تهديد وخطر جسيم على الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.