شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي ، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيزعن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



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