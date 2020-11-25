«وزراء الداخلية العرب»: الاعتداء على «خزان جدة» دليل على تقويض الحوثي للاستقرار

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جدة - خالد شويل - استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة. وأعربت في بيان أصدرته أمس (الثلاثاء) من مقرها في تونس عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعّد دليلًا جديدًا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. كما شددت على التضامن الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدة دعمها في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.



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