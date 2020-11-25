محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة. وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة. فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-25 سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة. وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة. 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 01:40 AM اخر تعديل 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 01:50 AM مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين مجاهد: إجمالي الإصابات 113742 بينهم 102103متعافين سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة. وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالات تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة. ، مصر تسجل 361 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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