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أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.
وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.فيروس كورونا الجديد
إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-25
أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.
وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:03 AM
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:56 AM
جنوب إفريقيا والمغرب ومصر أكثر دول القارة في عدد الحالات
أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.
وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.
، إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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