شكرا لمتابعة خبر عن الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

فسر المشرف العام على الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، المشادة التي شهدتها مباراة النصر والهلال أمس الاثنين، بين اللاعبين نور الدين أمرابط، ومايكون.

وقال الحلافي: " الحماس كان السبب في ما حدث بين امرابط ومايكون، والحديث بينهما كان عفوي "، مضيفا: " لا يوجد مشاكل بين لاعبي الفريق نهائيا واطلب من جماهير النصر عدم الاستماع للشائعات " .

وعن الاجتماع وسط الملعب، عقب انتهاء المباراة، قال الحلافي: " اجتماعنا في منتصف الملعب كان بطلب من حمد الله قائد الفريق، وامرابط كان يرى أن يكون الاجتماع في غرفة الملابس " .

وعن نهائي كأس الملك، قال الحلافي: " لا أعد الجماهير بشيء بخصوص مباراة نهائي كأس الملك، وسنظهر بحماس وقوة " .