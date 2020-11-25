شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المصلح: الزكاة في مال اليتيم واجبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم الزكاة في مال اليتيم، موضحًا أنها واجبة.
وقال المصلح خلال برنامج " يستفتونك " ،إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في المال بغض النظر عن صاحبه من حيث الأهلية أوعدمها.
وأضاف: " الزكاة تجب في مال اليتيم إن كان صغيرا، وتجب أيضًا في مال المجنون "، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .
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