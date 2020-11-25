“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الأحد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءًا من غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد القادم.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا غزيرة إلى شديدة الغزارة، مع تأثير للرياح النشطة والأتربة المثارة وتساقط البرد، من يوم الخميس إلى يوم الأحد.

فيما تشهد مناطق المدينة المنورة، أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة في المحافظات الجنوبية، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد، من مساء الأربعاء إلى يوم الخميس.

وتشهد مناطق الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من الخميس إلى الأحد مع تساقط للبرد، ونشاط للرياح والسيول.

وتتعرض منطقة عسير ومنطقة جازان إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح والأتربة وتساقط البرد، والسيول من الخميس إلى الأحد.

فيما تشهد منطقة الرياض، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من الخميس للأحد، فيما تتعرض بعض المناطق الأخرى بمنطقة الرياض إلى الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من الجمعة إلى الأحد.

وتتعرض منطقة الحدود الشمالية إلى أمطار متوسطة من الخميس للسبت، وحائل لأمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الخميس والجمعة، والمنطقة الشرقية لأمطار متوسطة إلى غزيرة.

Source akhbaar24.argaam

